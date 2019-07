Daimler kører stort driftsunderskud i land trods stærkt salg

Den tyske bilproducent Daimler, der producerer blandt andet Mercedes og Smart-biler, men som også laver både lastbiler og busser, solgte bedre end ventet i andet kvartal.



Til gengæld var selskabets evne til at tjene penge på de solgte biler ikke imponerende, og Daimler endte med et underskud af den primære drift på 1,6 mia. euro i april, maj og juni.



I andet halvår venter selskabet dog en "betydelig" forbedring af indtjeningen.



Det store underskud, der også kom som en overraskelse for analytikerne, som ifølge estimater fra Bloomberg News havde ventet et overskud på driften, kom på trods af en omsætning, som overgik forventningerne i markedet.



Daimler solgte således for 42,7 mia. euro i andet kvartal mod ventet 41,4 mia. euro blandt analytikerne.



/ritzau/FINANS