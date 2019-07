Coca-Cola både sælger og tjener en smule mere end ventet

Den amerikanske læskedrikproducent Coca-Cola, der ejer nogle af verdens mest kendte drikkevaremærker, har leveret nogle lidt bedre end ventede resultater for årets andet kvartal.



I perioden har Coca-Cola således omsat for 10 mia. dollar, mens analytikerne til sammenligning havde ventet en omsætning på 9,9 mia. dollar ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Også indtjeningen var bedre end ventet, da Coca-Cola i andet kvartal opnåede et justeret overskud per aktie på 0,63 dollar mod en forventning hos analytikerne på 0,61 dollar per aktie.



Efter regnskabets offentliggørelse ser investorerne ud til at være nogenlunde tilfredse, da de sender Coca-Cola-aktien op med 0,2 pct. i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS