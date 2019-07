British Airways forsøger at forhindre strejke

British Airways forsøger at skaffe et forbud mod en mulig strejke blandt selskabets piloter, der kræver mere i løn.



Det skriver The Guardian.



Tirsdag morgen har British Airways en høring i Højesteret, hvor luftfartsselskabet vil forsøge at skaffe et forbud mod strejken. Hvis det ikke lykkes, kan piloternes fagforening, Balpa, varsle strejke med to ugers varsel.



"Konfliktens afgørelse er op til British Airways. Vi ønsker ikke ikke at ulejlige kunderne, og derfor har vi forsøgt at løse sagen gennem forhandling siden november. Det er British Airways, der beklageligvis har valgt at trække det ind i sommermånederne," siger Balpas generalsekretær, Brian Strutton, ifølge The Guardian.



Et flertal på 93 pct. af flyselskabets 4000 piloter har stemt for en strejke og afvist British Airways lønforslag. En enkelt strejkedag vil ifølge Balpa koste flyselskabet væsentligt mere end at efterkomme piloternes krav.



British Airways er ærgerlige over, at Balpa har valgt at afvise lønforslaget på 11,5 pct., som selskabet ifølge The Guardian finder retfærdigt.



/ritzau/FINANS