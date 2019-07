DSV forlænger ombytningstilbud på Panalpina til 7. august

DSV har forlænget tilbudsperioden til aktionærerne i Panalpina i forbindelse med den planlagte fusion mellem de to selskaber. Den nye tilbudsperiode vil løbe fra den 24. juli til den 7. august.Ved udløbet af den i forvejen forlængede frist for at bytte Panalpina-aktier med DSV-aktier den 17. juli havde DSV modtaget accept fra 88,27 pct. af aktiekapitalen i Panalpina. Den nye frist for ombytningstilbuddet falder sammen med deadline for EU-Kommissionens afgørelse vedrørende fusionen.Af EU-Kommissionens hjemmeside fremgår det, at DSV's ansøgning blev indleveret 3. juli. Og herefter har kommissionen 25 arbejdsdage til at behandle ansøgningen, således at der er fastsat en deadline for afgørelsen netop 7. august./ritzau/FINANS