Handelskrig stækker DSV's schweiziske ærkerival

Opdateret kl. 07.50 - DSV's schweiziske konkurrent Kuehne+Nagel kan berette om fremgang i omsætningen i de første seks måneder af 2019. Men alt er ikke idel lykke for den schweiziske logistikkæmpe.



Omsætningen steg godt nok med 5,3 procent til 10,6 milliarder schweizerfranc - 72 milliarder kroner. Mens overskuddet - de penge, der er tilbage, når alle regninger er betalt - faldt en smule til 384 millioner schweizerfranc.



"Søfragt og landtransport fortsatte vækstmomentet fra første kvartal. I lyset af et forværret markedsmiljø oplevede luftfragt faldende volumen. Restruktureringen af kontraktlogistik følger planen," skriver DSV-rivalen, der har over 82.000 ansatte, om sine forretningsområder.



Markedet for luftfragt er plaget af flere ting. Og det har betydet, at volumen er faldet for Kuehne+Nagel. Det har fået omsætningen til at stå i stampe i divisionen, mens driftsresultat, EBIT, er faldet en smule.



"Det globale marked for luftfragt fortsatte med at være under pres i en økonomi karakteriseret af voksende handelsbarrierer. På grund af stagnerende markeder i nogle kerneindustrier faldt gruppens volumen inden for luftfragt med 5,8 procent," skriver Kuehne+Nagel i regnskabet.



Netop luftfragt er et af danske DSV's største forretningsområder, der ligger i divisionen Air & Sea.



DSV omsatte for 37,0 milliarder kroner i divisionen i 2018, der i flere år har været større end DSV's originale forretningen inden for lastvognsfragt.



For vejtransport øgede Kuehne+Nagel sin omsætning med 3,3 procent, men beskriver det som noget over væksten i markedet.



"De primære vækstmarkeder i Europa var Frankrig og Tyskland, mens store kunder gjorde det godt i Nordamerika," skriver Kuehne+Nagel.



