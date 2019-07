Kinesiske myndigheder spænder ben for dansk slagterikæmpe: Må fyre ansatte på slagteri i Tyskland

Problemer med at få lov til at eksportere til Kina, går nu ud over slagterimedarbejdere på Danish Crowns slagteri i den nordtyske by Teterow. 14 slagterimedarbejdere mister jobbet.



Det skriver slagterigiganten i en pressemeddelelse mandag.



Selskabet har de to år, som de har ejet slagteriet, forsøgt at effektivisere det, så det ville være muligt både at slagte grise og køer.



"Senest har vi undersøgt mulighederne for at fortsætte slagtningen i samarbejde med en lokal partner, men vi må desværre konstatere, at det ikke er muligt at gøre driften af et relativt lille slagteri, med slagtning af 8-10.000 grise om ugen, rentabelt uden at have mulighed for at eksportere til eksempelvis Kina," siger Kay Rohloff, der er daglig leder af slagteriet i Teterow.



Ifølge kødkæmpen er slagteriet afskåret fra at søge om eksportgodkendelse til Kina, da de kinesiske myndigheder ikke godkender slagteriet, hvor der både slagtes grise og kreaturer.



Berør 22



I alt bliver 22 ansatte medarbejdere påvirket af omlægningen af produktion, så den kun fokuserer på slagtning af kreaturer.



Otte bliver tilbudt andre job, mens de resterende 14 skal se sig om et nyt arbejde. Det samme skal de ansatte i en partnervirksomhed, der har 49 ansatte på slagteriet.



"Vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe de berørte medarbejdere, og måske vil det med tiden være muligt igen at tilbyde nogle af dem ansættelse, da vi arbejder målrettet på at udvikle og øge afsætningen af oksekød fra Teterow," siger Kay Rohloff.



Ifølge Danish Crown vil svinebønderne i området få tilbud om fremover at få deres grise slagtet på koncernens slagteri i Essen/Oldenburg.