Hollandsk elektronikgigant slår analytikernes forventninger

Opdateret kl. 07.17 - Den hollandske elektronikvirksomhed Philips, der sidste år indgik et samarbejde med danske Demant om Philips-brandede høreapparater baseret på Demants teknologi, kom ud af andet kvartal med en omsætning på 4,7 mia. euro og et ordinært driftsresultat, EBITA, på 549 mio. euro.



Til sammenligning havde analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News ventet en omsætning på 4,59 mia. euro og et ordinært driftsresultat på 542 mio. euro.



Det fremgår af regnskabet for perioden, som er leveret mandag morgen.



Det sammenlignelige salg steg i andet kvartal med 6,1 pct. ifølge Bloomberg News. Her havde analytikerne ventet en stigning på 4,5 pct. På samme tid noterede selskabet en stigning i det sammenlignelige ordreindtag for perioden på 8 pct.



Nettooverskuddet landede for kvartalet på 243 mio. euro.



/ritzau/FINANS