Det ene dag må apoteket sende en kunde hjem uden det blodtrykssænkende middel, som lægen har udskrevet.



Den næste er det cremen til solskadet hud eller medicin til stærke smerter, der mangler på hylden.



Et stort antal receptpligtige lægemidler er i øjeblikket umulige at opdrive på flere af landets apoteker.



På Sct. Nicolai Apotek i Svendborg siger farmakonom Lene Jacobsen, at det i øjeblikket er mangel på hæmoridecreme- og stikpiller, der især skaber problemer.



"Vi har andre midler i håndkøb, som kan lindre smerterne, men det er ikke det samme."



"Nogle gange sender vi kunden tilbage til lægen, men det er svært for lægen at finde et alternativ, for nummer to præparat også er i restordre."



"Det er virkelig synd for de mennesker og frustrerende for os, at vi ikke kan hjælpe dem," siger Lene Jacobsen.



I Lægemiddelstyrelsen, der blandt andet godkender og kontrollerer lægemidler, kan enhedschef Merete Hermann ikke pege på en enkel årsag til manglen på forsyninger:



"For nogle midler kan det skyldes, at der har været et nedbrud i produktionen."



"Andre gange skyldes det, at produktionen er stoppet et sted, og så går der et stykke tid, før den er opskaleret et andet sted," siger Merete Hermann.



Det er dog hendes indtryk, at langt de fleste restordrer ikke volder problemer, da apotekerne finder alternativer.



I sidste ende kan det være nødvendigt at kontakte lægen igen for at få et andet lægemiddel ordineret.



"Vi oplever, at lægerne er gode til at finde en løsning og hjælpe borgerne," siger Merete Hermann.



Hun siger desuden, at Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Lægeforeningen, Apotekerforeningen og grossisterne vil kortlægge, hvor stort problemet er.



I øjeblikket findes der ikke en liste over de produkter, der er i restordre.



Apotekerne får en del af deres medicin via grossistvirksomheden Nomeco, og her kan administrerende direktør Henrik Kaastrup heller ikke give nogen entydig forklaring på problemet.



"Det drejer sig om flere leverandører, som af den ene eller anden grund ikke kan levere deres produkter."



"Det betyder, at vores servicegrad falder, og det mærker de desværre ude på apotekerne."



En forklaring kan være, at EU siden februar har stillet krav om, at alle pakninger skal være påtrykt en 2D stregkode som sikring mod forfalskninger. Det kan forsinke produktionen.



Muligvis spiller brexit også ind, idet Storbritanniens farvel til EU påvirker og skaber usikkerhed hos de selskaber, der i dag producerer i landet, siger Henrik Kaastrup.



Ritzau