Midt i nyt ebola-udbrud: Bavarians vaccine bliver muligvis ikke taget i brug

Bavarian Nordic ser sammen med partneren Janssen Phamaceuticals ud til at være løbet ind i en mur i DR Congo, hvor landets regering ikke vil godkende en udrulning af selskabernes ebolavaccine, skriver mediet De Standaard.



Nyheden kommer, efter at Janssen Phamaceuticals i flere måneder har ventet på at få grønt lys til brugen af sin vaccine af den congolesiske regering. Men den godkendelse kan altså have lange udsigter - eller slet ikke blive til noget.



Ifølge De Standaard virker Oly Ilunga, der er sundhedsminister i DR Congo, ikke til at være fortaler for den vaccine, som Janssen Phamaceuticals har udviklet sammen med det danske biotekselskab.



Blandt årsagerne til sin skepsis skal Oly Ilunga have advaret om "problemer med ny kommunikation og tillid" i samfundet.



Myndighederne i DR Congo har i forvejen godkendt en anden type ebolavaccine, som allerede er taget i brug og har vaccineret mange tusinder i befolkningen. Vaccinen, der hedder rVSV-ZEBOV, er udviklet af Merck.



Tidligere skal sundhedsminister Oly Ilunga ifølge De Standaard have sagt, at en anden ebolavaccine vil være "forvirrende" for befolkningen, og at han ikke vil godkende blåstemplingen af endnu en af slagsen.



Janssen Phamaceuticals har stået parat med tilpas mange doser af sin ebolavaccine, så yderligere en halv million congolesere kan blive vaccineret mod ebola, der er en alvorlig, oftest livstruende infektion med et virus.



- Vi vil fortsætte med at stå klar med vacciner til myndighederne i DRCongo, hvis der er brug for det, lyder det fra Janssen Phamaceuticals ifølge De Standaard.



International sundhedskrise



Ifølge DR kalder verdenssunhedsorganisationen WHO det nye ebola-udbrud i DR Congo for en international sundhedskrise.



"Tiden er inde til, at verdenssamfundet vågner op og fordobler vores indsats. Det er nødvendigt, at vi arbejder sammen i solidaritet med DR Congo, så vi kan få en ende på dette udbrud og opbygget et bedre sundhedssystem," siger WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom ifølge DR.



Dermed har det nuværende udbrud fået samme stempel, som den krise, der hærgede Vestafrika i 2014-2015. Dengang mistede 11.000 mennesker livet, skriver DR.



