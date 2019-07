Aktieanalysechef: "Det her er endnu et tegn på det førerskab som Ørsted har"

"Det er et meget klart vidnesbyrd om, at Ørsted har alle intentioner om at sikre, at de får den fordel, som der ligger i at være først og størst i USA." Sådan lyder vurderingen fra aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, efter, at myndighederne i New York torsdag aften oplyste, at den danske energikoncern er blevet udpeget som en af de to vindere i en stor udbudsrunde.Udpegelsen betyder, at Ørsted sammen med den amerikanske partner Eversource - under 50/50-partnerskabet Sunrise Wind – er gået videre til kontraktforhandlingerne om at opføre en havvindmøllepark i den amerikanske stat med en kapacitet på 880 megawatt (MW). De to selskaber skal derfor nu til at forhandle med myndighederne i New York om en såkaldt OREC-aftale, der løber over 25 år.Med torsdagens offentliggørelse har Ørsted hevet endnu en sejr hjem i USA, da energikoncernen for nylig også har vundet projekter i New Jersey og New York.Ifølge Jacob Pedersen er Ørsteds bedrifter igennem den seneste tid med til at sende meget stærke signaler til resten af branchen:"Det er endnu et tegn på det førerskab, som Ørsted har, og som udspringer af selskabets position i Europa. De fleste, der følger Ørsted, har fået et meget klart billede af, hvor vigtigt det er at være i førerfeltet i den her industri. Det er i og for sig også det, som sådan en ordre som den her, er med til at bekræfte, at Ørsted også kommer i på det amerikanske marked," siger Sydbank-analytikeren.Ifølge Ørsted forventes havvindmølleparken at blive sat i drift i 2024, forudsat at der indgås en kontrakt med myndighederne i New York, og at Ørsted og Eversource træffer endelig investeringsbeslutning.Ørsted oplyste i en meddelelse torsdag aften, at aftenens nyhed ikke vil få indflydelse på selskabets tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller på det udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.