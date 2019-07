Morgan Stanley leverer bedre end ventet overskud i andet kvartal

Den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley overraskede markedet og leverede et overskud per aktie på 1,23 dollar mod ventet 1,14 dollar i andet kvartal ifølge estimater fra Bloomberg News. I samme kvartal sidste år var overskuddet per aktie på 1,30 dollar.



De samlede indtægter blev på 10,2 mia. dollar mod 10,6 mia. dollar i samme periode året før.



Aktien stiger i formarkedet med 0,3 pct. efter et fald på 1,5 pct. onsdag.