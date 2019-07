Forbrugerombudsmanden anmelder e-cigaretfirma til politiet

E-cigaretfirmaet Smoke-It er torsdag blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden.



Ifølge myndigheden har firmaet på sin hjemmeside overtrådt et reklameforbud for e-cigaretter.



Forbrugerombudsmanden vurderer, at navnet i sig selv er en opfordring til at ryge, og at firmaet derfor ikke må bruge det på nettet.



Derudover har firmaet "anvendt salgsfremmende billeder og udsagn med positivt ladede vendinger" om produktet, lyder det.



"Vi ser desværre mange reklamer for e-cigaretter på hjemmesider og sociale medier."



"Men det totale forbud mod reklamer for e-cigaretter gælder naturligvis også på nettet," siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.



Hos firmaet Smoke-It er man uenig i vurderingen.



Her mener ejer og direktør Jens Nygaard Andersen, at de danske regler og deres tolkning går for vidt i forhold til EU-regler på området.



"Forbrugerombudsmanden har læst reglerne på én måde. Vi har læst dem på en anden måde og synes, at de skal fortolkes anderledes. Så derfor mener vi, at det skal for en dommer," siger han.



Forbrugerombudsmanden skriver, at det ifølge loven om elektroniske cigaretter er "ulovligt at reklamere for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere over for offentligheden".



"Forbuddet omfatter alle handlinger, som har til formål at sælge e-cigaretter, eller som har den direkte eller indirekte virkning," skriver myndigheden.



Smoke-It ejeren understreger, at virksomheden de seneste måneder har været i dialog med Forbrugerombudsmanden og har forsøgt at luge ud i blandt andet de positive vendinger på hjemmesiden.



Hvor man tidligere har beskrevet e-cigaretters smag med tillægsord som "dejlig", har man nu fjernet de positive vendinger, siger han.



Men at navnet Smoke-It i sig selv er reklame og ikke må bruges på nettet, kan firmaet ikke leve med, mener Jens Nygaard Andersen.



"Det er dét, der gør rigtig ondt på os. Det vil forvirre alle kunderne," siger han.



Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at virksomheder overholder forskellig forbrugerbeskyttende lovgivning.