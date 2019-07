Electrolux: Pristigninger udligner modvind fra højere råvarerpriser

Prisstigninger på produkterne hos den svenske hvidevarerkæmpe Electrolux udlignede modvind fra blandt andet højere råvarepriser, valuta og handelskrig i regnskabet for andet kvartal.



Omsætningen endte under estimaterne indsamlet af Infront Data, og den organiske vækst for salget bakkede med 2,7 pct.



Selv om omsætningen var lavere end ventet, så slog driftsresultatet estimaterne ved at lande på 1619 mio. svenske kr. mod ventet 1596 mio. svenske kr.



Omsætningen for andet kvartal lød på 31.687 mio. svenske kr., og her var der ventet 32.972 mio. svenske kr. blandt analytikerne adspurgt af Infront Data.



Selskabet bekræftede igen sine planer om en selvstændig børsnotering af forretningsområdet Professional Products. Forretningssegmentet indeholder blandt andet tørretumblere, kaffemaskiner, vaskemaskiner og strygejern.



Det skal noteres selvstændigt på børsen i Stockholm i første kvartal af 2020 og senest i andet kvartal samme år.



Selve det forretningsområde havde en omsætning på 2455 mio. svenske kr. i forhold til 2209 mio. svenske kr. i andet kvartal af 2018.



Aktien falder marginalt med 0,1 pct. til 235,10 svenske kr. på børsen i Stockholm efter regnskabet.