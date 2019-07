DSV har accept fra næsten 90 pct. af aktiekapitalen i Panalpina

Den danske transportkoncern DSV har accept fra 88,27 pct. af aktierne i schweiziske Panalpina i forbindelse med fusionen mellem de to.



Det oplyser DSV torsdag morgen.



Samlet har danskerne 20.965.054 Panalpina-aktier på hånden ud af de 23.750.000 aktier, der er omfattet af tilbuddet.



"Det endelige resultat af ombytningstilbuddet vil blive offentliggjort af DSV den 23. juli 2019," oplyser transportkoncernen.



DSV indsendte den officielle ansøgning om fusionen til EU-Kommissionen i starten af denne måned.



Af EU-Kommissionens hjemmeside fremgår det, at ansøgningen er indleveret 3. juli. Og herefter har kommissionen 25 arbejdsdage til at behandle ansøgningen, således at der er fastsat en deadline for afgørelsen 7. august.



DSV og Panalpina enedes om en sammenlægning af de to selskaber den 1. april.



Som led i aftalen fremsatte DSV et frivilligt offentligt ombytningstilbud på overtagelse af aktierne i Panalpina, hvis aktionærer fik tilbudt 2,375 aktier i DSV for hver aktie i Panalpina.



Transaktionen havde per. 1. april en værdi af cirka 4,6 mia. schweizerfranc - svarende til 30,5 mia. kr. - baseret på slutkursen for DSV-aktien på handelsdagen umiddelbart inden annonceringen.