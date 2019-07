Alibaba-aktionærer siger ja til aktiesplit: Kan være skridt mod mulig børsentré i Hong Kong

Aktionærerne i Alibaba har med et overvældende flertal stemt for at lave et aktiesplit i forholdet 1:8, for at give internetgiganten mere fleksibilitet i forbindelse med bl.a. kapitalforhøjelser og muligvis forberede sig på en børsnotering i Hong Kong.Det skriver CNBC "Aktiesplittet ser ud til at være et skridt på vejen mod at blive børsnoteret i Hong Kong. Jeg ville forvente det relativt snart, da Hong Kong har fjernet de restriktioner, som oprindeligt fik Alibaba til at blive børsnoteret i New York," siger Gil Luria, researchchef hos banken D.A. Davidson & Co. til CNBC.I slutningen af maj kunne Bloomberg på baggrund af anonyme kilder fortælle, at Alibaba, der er børsnoteret i New York, angiveligt arbejder på også at blive børsnoteret i Hong Kong.Et aktiesplit er, når et selskaber opdeler én aktie i flere, og i Alibabas tilfælde betyder det, at investorerne efter splittet sidder med otte aktier i selskabet, hvor de før kun havde én aktie. Samlet betyder det, at der efter splittet vil være 32 mia. ordinære Alibaba-aktier mod 4 mia. før splittet.For et selskab er fordelen, at der kommer flere, men billigere aktier i omløb, som kan øge tilgængeligheden og omsætningen, mens fordelen for investoren er, at det bliver billigere at købe aktien.Da Alibaba blev børsnoteret i 2014 kostede en aktie 68 dollar svarende til 450 kr. og mandag lukkede Alibaba-aktien i kurs 173 dollar svarende til 1145 kr.