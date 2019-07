12.000 kunder forlod Telenor i andet kvartal - i første kvartalvar det 36.000, men indtjeningen går frem

Igen i andet kvartal blev listen over Telenors kunder i Danmark kortere. I selskabets halvårsregnskab kan man tirsdag læse, at blandt andet 12.000 mobilkunder har forladt selskabet i april, maj og juni.



Dermed fortsætter et frafald af kunder i Danmark for den skandinaviske telekoncern.



Telenors direktør i Danmark, Jesper Hansen, peger på, at frafaldet er gået ned i tempo.



I årets første tre måneder mistede Telenor 36.000 mobilkunder, og sammenlignet med for et år siden er der blevet 106.000 færre mobilkunder.



"Jeg hæfter mig ved den fortsatte fremgang i vores indtjening og den begyndende stabilisering af vores kundebase," siger Jesper Hansen i en meddelelse i forbindelse med regnskabet.



Samtidig med kundefrafaldet forsøger Telenor at skrue ned for udgifterne, så forretningen fortsat kører rundt.



Det har teleselskabet haft held med. Indtjeningen før renter, skat og afskrivninger er det første halvår løftet fra omkring 385 millioner danske kroner til omkring 408 millioner danske kroner.



Telenor er det næststørste teleselskab i Danmark. Selskabet har omkring 1400 ansatte og 57 butikker i Danmark. I Danmark inkluderer det også kunderne fra CBB Mobil.



Selskabet opererer også i hele Skandinavien og Asien og har på verdensplan 172 millioner kunder.



Hele koncernen kom tirsdag med sit regnskab for første halvår.



Lægger man hele koncernen sammen, har Telenor haft et overskud på driften - altså fraregnet forskellige finansielle indtægter og udgifter - på cirka 8,6 milliarder danske kroner i andet kvartal.



Det er en spids mindre end ventet af analytikerne, skriver Ritzau Finans. Også omsætningen var mindre end ventet.



Modsat indtjeningen er omsætningen dog vokset det seneste år set på tværs af hele Telenor-koncernen.



/ritzau/