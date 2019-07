Biotek-boss er skuffet efter ansøgning i USA er trukket tilbage: "Vi kan jo ikke blive ved med at lave udskydelser"

Hos Bioporto er adm. direktør Peter Mørch Eriksen ærgerlig og overrasket over, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har bedt om yderligere informationer, der har tvunget selskabet til at trække ansøgningen om godkendelse af børneudgaven af nyretesten NGAL tilbage.Det skriver Medwatch "En af de ting, vi skal kigge på, det er, om vi har de rigtige kompetencer, og om vi gør de rigtige ting. For vi kan jo ikke blive ved med at lave udskydelser og ikke få de FDA-godkendelser, som vi skal have," siger Peter Mørch Eriksen, adm. direktør i Bioporto, til MedWatch.Lørdag meddelte Bioporto, at det danske biotekselskab har trukket sin registeringsansøgning for NGAL-testen til de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, tilbage. I meddelelsen skriver Bioporto, at selskabet har fået et brev fra FDA, der har fået Bioporto til at konkludere, at de kliniske studier og data ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til at fortsætte med den nuværende ansøgning.Over for Medwatch afviser Peter Mørch Eriksen, at selskabet burde have forudset udfaldet."Det vil jeg sige meget klart og tydeligt nej til. Da jeg så de kliniske data, der blev sendt ind til børn, så var jeg sikker på, at det var en godkendelse. Men det er FDA så uenig med mig i. Hele teamet var overbevist om, at den her børneindsendelse var lige til," siger direktøren.Tilbagetrækningen har samtidig fået det danske biotekselskab til at suspendere sine forventninger til regnskabsåret 2019, indtil regnskabet for første halvår offentliggøres 15. august.Bioporto forventer at kunne genindsende en ny pakke til FDA i løbet af fjerde kvartal 2019 under den formodning, at den kliniske prøveindsamling vil begynde i august.Nyheden får aktien til at falde over 19 pct. mandag til kurs 3,18 kr.