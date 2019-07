Atlas Copco skuffer på toplinjen og driften: Ordreindgangen stærk

Den svenske industrikæmpe Atlas Copco kunne ikke helt følge med forventningerne i andet kvartal, hvor både omsætningen og driften haltede efter konsensus.



Til gengæld kan der være grobund for en god fremtidig omsætning, idet ordreindgangen viste sig bedre end ventet.



Efter et kortvarigt kraftigt dyk til aktien, er den igen kravlet op og ligger nu højere end inden rapporteringen.



Atlas Copco omsatte i andet kvartal for 25,6 mia. svenske kr., mens analytikerne ifølge estimater fra Infront Data havde ventet 25,7 mia. svenske kr.



Driftsresultatet faldt til 5379 mio. svenske kr., mens analytikerne havde ventet en fremgang til 5610 mio. svenske kr. fra 5430 mio. svenske kr., der var udfaldet af andet kvartal sidste år.



Atlas Copco kunne dog fremvise en ordreindgang på 26,6 mia. svenske kr. i kvartalet, hvilket var omtrent 400 mio. svenske kr. over forventningen blandt analytikerne.



Efter et kortvarigt dyk til omkring 243 svenske kr. ligger Atlas Copco-aktien nu 2,2 pct. højere for dagen i 254,60 svenske kr.



/ritzau/FINANS