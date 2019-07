Biotekselskab fra USA køber op for milliardbeløb i belgisk-hollandsk partner: Aktien stiger over 16 pct

Relateret indhold Tilføj søgeagent Gilead Sciences Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Gilead Sciences

Med et samlet beløb på 5,1 mia. dollar svarende til ca. 33 mia. kr., køber det amerikanske biotekselskab Gilead Sciences nu en større andel af den belgisk-hollandske biotekpartner Galapagos.



Det skriver Gilead i en meddelelse.



De to selskaber går ind i et tiårigt forsknings- og udviklingssamarbejde, hvor Gilead dermed øger sin ejerandel i Galapagos fra 12,3 pct. til ca. 22 pct.



Ifølge Daniel O'Day, adm. direktør og bestyrelsesformand i Gilead, vil aftalen både give umiddelbare fordele og skabe strategisk værdi på langt sigt.



"Gilead får også eksklusiv adgang til alle nuværende og fremtidige områder i Galapagos' rige pipeline, mens Galapagos får mulighed for at udvide sine forskningsaktiviteter og bygge en kommerciel infrastruktur. Samarbejder afspejler Gileads intension om at udvide vores innovationsnetværk gennem forskellige og kreative partnerskaber," udtaler han i en meddelelse.



Ifølge Reuters svarer beløbet til, at Gilead betaler 140,59 euro pr. aktie, hvilket repræsenterer en budpræmie på 10 pct. i forhold til kursen på en Galapagos-aktie fredag.



Mandag sender nyheden Galapagos-aktien op med 16 pct. til kurs 149 euro.



De to selskaber arbejder allerede sammen og har sammen udviklet midlet Filgotinib, som skal bruges i behandling mod bl.a. leddegigt. I juli skrev Børsen, at Gilead vil sende en ansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder på midlet.



Med aftalen vil Galapagos blive mere involveret i den globale strategi omkring Filgotinib og deltage på et bredere plan i kommercialiseringen af produktet i Europa. De fremtidige udviklingsomkostninger vil selskaberne dele.



Ifølge meddelelsen vil Galapagos søge om aktionærernes godkendelse til, at Gilead må øge sit ejerskab yderligere til op til 29,9 pct. Aftalen vil desuden indebære, at Gilead i ti år ikke må forsøge at opkøbe Galapagos eller øge sin ejerandel til mere end 29,9 pct.