Ny topchef på plads i dansk biotekfirma - stifter stopper: "Jeg overdrager med stor tryghed tøjlerne"

Biotekselskabet Orphazyme får ny topchef. Det bliver 57-åruge Kim Stratton, som siden maj 2019 har været direktør i Vifor Pharma.



Det oplyser selskabet mandag morgen.



Kim Stratton overtager stillingen fra Anders Hinsby, som var med til at starte selskabet for ti år siden. Udnævnelsen af Kim Stratton som ny direktør sker som led i selskabets overgang til at blive en virksomhed med betydelige vækstambitioner, lyder det blandt andet i meddelelsen.



"Kim er en erfaren leder med værdifuld erfaring inden for udvikling af lægemidler, en dyb forståelse af dynamikkerne i det globale, kommercielle landskab og en solid dokumenteret erfaring med at levere bæredygtige forretningsresultater," siger Georges Germayel, der er bestyrelsesformand for Orphazyme, i meddelelsen.



Også Anders Hinby fremhæver, at man har fundet det rette match i Kim Stratton til selskabet.



"I Kim har bestyrelsen fundet en ny administrerende direktør med erfaring, som perfekt matcher det næste spændende skridt, og jeg overdrager med stor tryghed tøjlerne," siger han.



Kim Stratton tiltræder jobbet som topchef i Orphazyme 1. oktober. Tidligere har hun været kommerciel chef i Shire, og hun har også været forbi den schweiziske medicinalkæmpe Novartis. I dag er hun bestyrelsesmedlem i Novozymes.