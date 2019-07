Huawei planlægger fyringsrunde i USA

Kinesiske Huawei Technologies planlægger omfattende fyringsrunde i koncernens amerikanske enhed, da teknologigiganten stadig kæmper med den amerikanske blacklisting.



Det skriver The Wall Street Journal.



Afskedigelserne ventes at påvirke ansatte i Huaweis amerikanske forsknings- og udviklingsenhed Futurewei Technologies. Enheden har lige nu omkring 850 ansatte i laboratorier rundt om i USA, inklusive staterne Texas, Californien og Washington.



Det præcise antal af afskedigelser er uvist, men ifølge nærtstående kilder vil antallet være i hundrederne. Nogle af Huaweis kinesiske ansatte bliver tilbudt at komme tilbage og arbejde for selskabet i Kina.



Flere ansatte er allerede blevet afskediget, mens yderligere fyringer ventes at blive offentliggjort snart. J



/ritzau/FINANS