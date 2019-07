Counter Strike-holdet Astralis skal finde ny ejer.



Det siger bestyrelsesformand i RFRSH Nikolaj Nyholm i et interview med CS: GO-hjemmesiden HLTV.



RFRSH er firmaet bag Astralis.



Kommunikationsdirektør i RFRSH Steen L. Laursen bekræfter over for TV2 Sport, at Astralis skal adskilles fra moderselskabet.



"Det har altid været vores forretningsplan at udvikle hold og opbygge brands, forretning og performancekultur samt tiltrække investorer, sådan som vi har gjort med en række CS: GO-brands allerede," siger Steen L. Laursen til TV2 Sport.



RFRSH er i gang med at skabe en verdensomspændende Counter Strike-turnering, som underholdningsvirksomheden vil bruge alt sin energi på, og derfor er det helt naturligt, at den nu vil skille sig af med Astralis, forklarer Steen L. Laursen.



Ifølge TV2 Sports oplysninger vil Astralis med sine fem danske spillere på holdet forblive dansk, men ejerskabet kan blive udenlandsk.



Kilder med kendskab til prissætning af e-sportshold oplyser til TV2 Sport, at prisen for holdet kan være op mod 15 millioner euro, svarende til 112 millioner danske kroner.



Og processen med at finde en ny ejer ventes ikke at tage lang tid.



Ifølge TV 2 Sports oplysninger skulle salget meget gerne være gennemført allerede inden slutningen af august, hvor Berlin er vært for en major, som sportens største turnering kaldes. Astralis har to gange vundet en major.



Astralis har tidligere ligget nummer et på verdensranglisten, men ligger nu på tredjepladsen.



Counter Strike-holdet kom ud af 2018 med et underskud på 6,9 millioner kroner, fremgik det af årsregnskabet i begyndelsen af juli.



Ritzau