AB Inbev dropper planer om børsnotering af Budweiser i Hongkong

Verdens største bryggerivirksomhed, Anheuser-Busch Inbev, dropper nu planerne om at børsnotere Budweiser i Hongkong.



I en meddelelse oplyser den belgiske koncern fredag aften, at den på nuværende tidspunkt ikke vil fortsætte arbejdet med at notere en del af datterselskabet Budweiser Brewing Company APAC Limited i Asien.



Beslutningen er truffet på baggrund af en række faktorer - herunder de nuværende markedsforhold, lyder det fra AB Inbev.



Tidligere fredag kom det frem, at AB Inbev havde udfordringer med at fastsætte prisen på børsnoteringen i Hongkong, som ellers ifølge planen kunne rejse op mod 9,8 mia. dollar. Det fortalte anonyme kilder med kendskab til sagen til Bloomberg News.



Planen var ellers ifølge prospektet, at AB Inbev ville sætte 1,63 mia. aktier i det asiatiske datterselskab til salg til en stykpris på mellem 40 og 47 hongkong-dollar, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS