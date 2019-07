Delta Air Lines er fortsat interesseret i konkursramt flyselskab

Det amerikanske luftfartsselskab Delta Air Lines kan øge sin aktieandel i det konkursramt luftfartsselskab Alitalia som et led i den italienske regerings forsøg på at redde det italienske selskab.



Sådan lyder det fra kilder med kendskab til forhandlingerne ifølge Bloomberg News.



Mandag udløber fristen for at byde på Alitalia, og ifølge kilderne kan det ende med, at Delta Air Lines træder til som minoritetsaktionær og på et senere tidspunkt også køber flere aktier i det italienske flyselskab fra blandt andet det statsejede jernbaneselskab Ferrovie dello Stato.



Ifølge kilderne holder Ferrovie dello Stato mandag et bestyrelsesmøde, hvor et bud på Alitalia vil blive overvejet, og det kan ende med, at jernbaneselskabet beder om at få et par uger mere til at komme med et endeligt bud, skriver Bloomberg News, der forgæves har forsøgt at få en kommentar fra Ferrovie dello Stato.



Hos Delta Air Lines lyder det ifølge nyhedsbureauet, at det amerikanske luftfartsselskab fortsætter med at arbejde med Ferroive dello Stato, og samtidig bekræfter flyselskabet interessen i at blive minoritetsaktionær i et omorganiseret Alitalia.



Alitalia har været under særlig administration i mere end to år, efter at selskabet i 2017 måtte bukke under for den hårde konkurrence i luftfartsindustrien.



/ritzau/FINANS