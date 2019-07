Genmab-partner søger om godkendelse af subkutan Darzalex i USA

Biotekselskabet Genmabs amerikanske partner, Janssen Pharmaceuticals, har ansøgt de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, om en godkendelse af midlet Darzalex i en subkutan version.



Janssen søger om at få godkendt den subkutane udgave af Darzalex til behandling af knoglemarvskræft, hvilket midlet er godkendt til i en intravenøs udgave, oplyser Genmab i en meddelelse til fondsbørsen fredag aften.



- Skulle denne ansøgning føre til en godkendelse, vil det give patienter en behandlingsmulighed, der kombinerer effektivitet sammenlignet med den intravenøse udgave af Darzalex med en subkutan behandling, der reducerer behandlingstiden fra timer til minutter, siger Jan van de Winkel, der er administrerende direktør hos Genmab, i meddelelsen.



Ansøgningen er baseret på data fra de to igangværende studier: Fase 3-studiet Columba og fase 2-studiet Pleiades.



Genmab offentliggjorde i februar i år toplinjeresultaterne fra Columba-studiet, og de data viste grundlæggende, at behandlingen med Darzalex i en subkutan version er lige så god som behandlingen i en almindelig intravenøs form.



I modsætning til den nuværende markedsførte intravenøse version så er behandlingstiden desuden langt kortere i en subkutan version.



Den subkutane version sprøjtes nemlig ind lige under huden, mens den intravenøse version tages via drop med en behandlingstid på omkring tre en halv time.



/ritzau/FINANS