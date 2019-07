Softwareudvikler taber retsag om 10 mia. dollar stor cloud-kontrakt

Den amerikanske softwareudvikler Oracle taber fredag en retssag om en 10 mia. dollar stor cloud-kontrakt til det amerikanske forsvarsministeriums hovedkvarter, Pentagon.



Det skriver Bloomberg News.



Pentagon eliminerede to udbydere tilbage i april, hvor den ene var Oracle. De tilbageværende selskaber til at vinde kontrakten er Microsoft og Amazon.



Oracle ville have sin sag prøvet ved Federal Claims Court, som tager sig af pengeafgørelser mod den amerikanske stat.



Dommeren var ikke på softwareudviklerens side, selv om selskabet hævdede, at kontrakten bryder med føderal udbudslovgivning, hvilket dommer Eric Bruggink altså ikke var enig i.



Det er et stort slag for Oracle, da det sætter selskabets forretning inden for forsvar i fare, fordi Pentagon fortsætter med "winner takes it all"-princippet.



Pentagon regner med at finde en "vinder" til kontrakten i august.



Det missede søgsmål har fået aktien til at falde med 1 pct.



/ritzau/FINANS