38 nye busruter tager kampen op med DSB

Aalborg - Aarhus, København-Slagelse, Skive-Vejle.



Det er blandt de i alt 38 nye forbindelser, som busselskabet FlixBus indvier fredag, der skal tage kampen op med DSB på de mellemlange ruter.



Det oplyser FlixBus i en pressemeddelelse.



De nye ruter er blevet en mulighed, efter at en ny fjernbuslov trådte i kraft 1. juli, der ændrer reglerne for private busselskaber.



Ændringerne betyder, at der skal være mindst 75 kilometer, fra passageren stiger på bussen, til slutdestinationen. Den tidligere grænse var 150 kilometer.



Den nye lov betyder blandt andet, at det nu er muligt at køre fjernbus internt på Sjælland.



FlixBus startede i Danmark i 2017 og har et samarbejde med 20 forskellige danske selskaber om at køre på ruterne.



- Vi har glædet os meget til at åbne de nye forbindelser og udvide rutenetværket, så vi nu har stop i 48 byer over hele landet.



- Vi håber, at danskerne vil tage ligeså godt imod vores nye tilbud, som de hidtil har taget imod vores fjernbusser, siger Lotte Rystedt, presseansvarlig ved FlixBus Danmark, i pressemeddelelsen.



DSB har som modsvar mod konkurrencen fra busser og biler udbudt flere orangebilletter, der er de billigste billetter hos det statslige togselskab.



Antallet af orangebilletter blev tidligere i år fordoblet til 120.000 om ugen.



Aftalen om fjernbusser blev vedtaget sidste år af den daværende regering med Venstre, Konservative og Liberal Alliance samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.



