Genmab starter et udviklingssamarbejde med franske Blink Biomedical omkring udviklingen af produkter gennem Genmabs Duobody-platform.Det fremgår af en meddelelse fredag middag. Samarbejdet giver Genmab eksklusivitet på nogle af Blink Biomedicals lægemiddelkandidater, og det danske selskab betaler 2,25 mio. dollar - eller knap 15 mio. kr. - til franskmændene med det samme.Derudover kan samarbejdet på sigt betyde yderligere betalinger til Blink Biomedical på op til 200 mio. dollar - godt 1,3 mia. kr. - i form af milepæle for udviklingen og royalties for potentielt salg, oplyser Genmab.

Aktie: Genmab