Genmab sikrer sig rettigheder til franske lægemiddelkandidater i nyt samarbejde

Genmab starter et udviklingssamarbejde med franske Blink Biomedical omkring udviklingen af produkter gennem Genmabs Duobody-platform.Det fremgår af en meddelelse fredag middag. Samarbejdet giver Genmab eksklusivitet til udvikling af nogle af Blink Biomedicals lægemiddelkandidater med fokus på CD47-molekylet, og det danske selskab betaler som en del af aftalen 2,25 mio. dollar - eller knap 15 mio. kr. - til franskmændene med det samme.Derudover kan samarbejdet på sigt betyde yderligere betalinger til Blink Biomedical på op til 200 mio. dollar - godt 1,3 mia. kr. - i form af milepæle for udviklingen og royalties for potentielt salg, oplyser Genmab."Med denne aftale er paletten af produktkoncepter under udvikling hos Genmab blevet udvidet. CD47 har vist potentiale som behandling af kræft, og vi vurderer, at en bispecifik tilgang kan åbne op for potentielt differentierede terapier," siger Jan van de Winkel, der er administrerende direktør hos Genmab, i meddelelsen.Genmab-aktien falder 0,88 pct. til kurs 1187."Kursen bør ikke reagere det store på aftalen. Men indtægterne fra Darzalex giver mulighed for at lave en aftale som denne. Derud over er aftalen et signal om tro på egen teknologi og endnu en validering af selskabets teknologiplatform," skriver Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank, i en mail til Børsen./ritzau/FINANS

Aktie: Genmab