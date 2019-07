Daimler nedjusterer: Dieselgate og udgift til defekte airbags koster

Relateret indhold Tilføj søgeagent Daimler Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Daimler

Den tyske bilproducent Daimler har fredag morgen nedjusteret sine finansielle forventninger for fjerde gang på lidt over et år.



Denne gang er det højere udgifter til en tilbagekaldelse af defekte airbags, og at der er sat flere penge af til sagen om snyd med emissioner i dieselbiler, som er skyld i de lavere forventninger, skriver Bloomberg News.



Daimler venter nu, at indtjeningen i regnskabsåret vil være "signifikant" lavere end sidste år. Tidligere var forventningen en indtjening på samme niveau.



Den tyske bilaktie faldt fra børsåbning med op til 4,5 pct. på børsen i Frankfurt, men i løbet af formiddagen har aktien stort set indhentet det tabte.



Daimler-aktien koster ved 10.30-tiden 46,49 euro stykket efter et fald på 0,4 pct.



