Vattenfall vinder hollandsk udbud om havmølleparker

Svenske Vattenfall har vundet et hollandsk udbud om at opføre havmølleparkerne Hollandse Kust Zuid 3&4, skriver Energiwatch.



Ifølge Bloomberg News bød også Ørsted og Royal Dutch Shell på projektet, der løber op i 1,5 mia. euro.



Det er tale om det andet udbud på projektet, der ligger ude i Nordsøen. Kontrakten er på 760 megawatt (MW), hvilket kan dække strømforbruget for 1 mio. husholdninger eller 2,5 pct. af Hollands strømforbrug.



Det er anden gang, at hollænderne laver et såkaldt nuludbud, og også første gang blev der peget på Vattenfall, der i forvejen er markant til stede i Holland via især datterselskabet, der indtil tidligere i år hed Nuon, skriver Energiwatch.



Det svenske energiselskab oplyste i april, at 76 af Siemens Gamesas nyest tilgængelige vindmøller på 10 megawatt skulle installeres i den hollandske havmøllepark Hollandse Kust Zuid 1&2. Og her kom det ligeledes frem, at hvis Vattenfall også gik sejrrigt ud af buddet om at opføre Hollandse Kust Zuid 3&4, så ville de pågældende møller også blive opsat der.



Projektet er sat til at være færdigt i 2023.



Tyskerne var de første, der lavede et nuludbud i 2017.



/ritzau/FINANS