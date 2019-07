Vestas vil opføre ny fabrik i Indien

Vindmølleproducenten Vestas vil opføre en ny fabrik i Indien, oplyser selskabet onsdag formiddag.



Det sker for at møde stigende efterspørgsel på selskabets markeder, fremgår det af en meddelelse.



"Den globale efterspørgsel på vindenergi fortsætter med at vokse - både i volumen og i antallet af markeder, hvor vindenergi tilbyder en vedvarende og omkostningskonkurrencedygtig løsning til at dække verdens energibehov," skriver Vestas i meddelelsen.



Den nye fabrik skal producere naceller og samle hubs, der forbinder vingerne med huset, oplyser Vestas.



Fabrikken bliver placeret i Chennai og skal fungere som bindeled mellem Vestas' to eksisterende fabrikker i Tamil Nadu-staten.



Åbningen vil skabe fire gange så mange lokale arbejdspladser som i det nuværende setup, fortæller Vestas.



Fabrikken skal efter planen være i drift mod slutningen af næste år.



Vestas har været til stede på det indiske marked siden 2006.



/ritzau/FINANS