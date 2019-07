Bayer og Elanco i fusionsplaner

Den tyske kemigigant Bayer og amerikanske Elanco Animal Health, der producerer veterinærmedicin, ser på en mulig fusion, erfarer Reuters.



De to selskaber arbejder på en godkendelse af en sammenlægning fra myndighederne, oplyser kilder, der er bekendt med sagen, til Reuters.



Tidligere har Bayers division for dyresund været i kikkerten hos potentielle tilbudsgivere, herunder KKR & Co., CVC Capital Partners, Advent International, Blackstone Group LP, EQT Partners og Permira, har Bloomberg News tidligere skrevet.



Bayers dyredivision laver blandt andet produktet Advantage, der behandler lopper og orm i små dyr.



Bayer har tidligere arbejdet på at udskille forretningen for dyresundhed, har selskabet oplyst.



- Efter en strategisk gennemgang af exitmuligheder, er det primære fokus på et salg. Bayer fortsætter dog også med at overveje alle muligheder, der kan skabe værdi, oplyser selskabet ifølge Reuters.



Amerikanske Elanco stiger med 1,6 pct. på nyheden. Selskabet, der blev grundlagt i 1954, har opkøbt mindst ti virksomheder siden 2007. Blandt andet blev schweiziske Novartis' forretning med dyremedicin tilkøbt i 2015 for 5,4 mia. dollar.



Det globale marked for medicin til dyr estimeres til at være på omkring 33 mia. dollar og vokser årligt med 4-6 pct., viser en analyse fra Cowen.



Bayer står lige nu over for en bølge af retssager relateret til selskabets ukrudtsmiddel Roundup, som er blevet anklaget for at være kræftfremkaldende.



