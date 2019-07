Pepsi-ejer tjener mere end ventet efter højere snackpriser

Amerikanske Pepsico, der blandt andet producerer læskedrikke, har haft et bedre andet kvartal, end det var ventet blandt analytikerne.



Selskabet, som har brands som Mountain Dew og Doritos-chips i folden, nåede i andet kvartal af 2019 en omsætning på 16,45 mia. dollar og en kerneindtjening per aktie på 1,54 dollar.



Der var ifølge Bloomberg News ventet en toplinje på 16,43 mia. dollar, mens kerneindtjeningen per aktie var ventet at lande på 1,50 dollar per aktie.



Det er blandt andet højere priser på chips og snacks, som ifølge Bloomberg News har været med til at løfte selskabets toplinje, til trods for at det har været svært at opretholde væksten.



/ritzau/FINANS