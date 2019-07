Nordic Transport Group (NTG) lægger et stående bud i markedet på aktierne i den tomme børsskal Neurosearch, som selskabet ventes at blive lagt sammen med i fjerde kvartal af 2019, på 89 kr. per aktie.Det oplyser Neurosearch tirsdag morgen i en lovet opdatering på de to selskabers fremtid til fondsbørsen.Der er fortsat hensigten, at de to selskaber skal lægges sammen, og tilbuddet er derfor et alternativ til at deltage i sammenlægningen for investorerne. Den stående købsordre vil ligge i markedet til og med 24. juli. Formålet er ikke at overtage selskabet, men hvis NTG når en ejerandel på mere end en tredjedel af aktierne i selskabet, vil selskabet på grund af loven skulle fremsætte et pligtmæssigt købstilbud, lyder det.- For en god ordens skyld bemærkes, at hverken den stående købsordre eller transaktionen (den mulige sammenlægning, red.) afskærer aktionærer fra at beholde deres aktier eller udnytte andre salgsmuligheder og sælge deres aktier til anden side, skriver Neurosearch i meddelelsen.- Den stående købsordre er alene et tilbud fra NTG til Neurosearchs aktionærer om at kunne afhænde deres aktier på samme vilkår som i NTG's oprindelige købstilbud. Bestyrelsen udtrykker ingen anbefaling til aktionærerne om at sælge eller beholde deres aktier i Neurosearch, fortsætter selskabet.Neurosearch slår i meddelelsen fast, at der ikke er indgået en bindende aftale om sammenlægningen, og at den fra NTG's side blandt andet forudsætter, at kursen på aktierne i selskabet ikke er højere end 89 kr. stykket. En aktie i Neurosearch koster tirsdag morgen 86 kr. efter en stigning på 0,6 pct. mandag.De to selskaber har dog indgået en hensigtserklæring om en sammenlægning. Det skal ske ved, at aktierne i NTG indskydes i Neurosearch mod udstedelse af nye aktier i Neurosearch til aktionærerne i NTG, ligesom der skal ske et udbyd af aktier til nye investorer./ritzau/FINANS