Døren er lukket for, at en konkurrent til Københavns Lufthavn kan drive sin egen passagerterminal på lufthavnens område.



Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har således endelig lukket den såkaldte Terminal A-sag. Den handlede om muligheden for, at en konkurrent kunne komme ind i lufthavnen.



Sagen strækker sig helt tilbage til 2008. Dengang henvendte en gruppe investorer sig til Københavns Lufthavn med tanken om at bygge en lavpristerminal. Det afviste lufthavnen.



Siden røg sagen til Konkurrencerådet, der i 2012 måtte opgive at tage stilling til den. Det skyldtes, at Trafikstyrelsen afgjorde, at luftfartslovgivningen spændte ben for en ny spiller.



Efterfølgende var sagen i retssystemet. Den endte i 2015 i Højesteret. Gruppen af investorer tabte.



Gruppen havde blandt andre tidligere transportminister Flemming Hansen (K) i kredsen. Efter dommen i Højesteret opgav investorerne at arbejde videre med planerne.



Sagen har dog fortsat været på bordet hos konkurrencemyndighederne.



Konkurrencerådet opfordrede nemlig i 2012 til en ændring af reglerne.



Rådet mente, at der skulle være plads til en konkurrent i Københavns Lufthavn. Det ville ifølge rådet være til gavn for konkurrencen.



I sidste ende ville det kunne komme de rejsende til gode med lavere priser.



Men senest har Transportministeriet meldt ud, at en ændring af reglerne vil kræve en stor og omfattende analyse.



Og ministeriet mener ikke, at det vil være i samfundets interesse at sætte den i søen nu.



"På den baggrund lukkes sagen også i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen," skriver styrelsen i en pressemeddelelse.



Ministeriets begrundelse er blandt andet, at lufthavnen er i gang med en massiv udbygning med store investeringer. Den skal styrke lufthavnens position i Norden.



"Ministeriet finder, at den nuværende model er afgørende for, at Københavns Lufthavns fortsat styrkes som knudepunktslufthavn og er konkurrencedygtig," skriver ministeriet.



Ministeriet fremhæver, at Københavns Lufthavn sidste år satte priserne ned for flyselskaberne, der flyver til og fra lufthavnen.



Desuden nævnes det, at det ikke er set andre steder i Europa, at der er konkurrerende terminaler i en lufthavn.



/ritzau/