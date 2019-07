MT Højgaard skal opføre 107 almene ungdomsboliger samt et fælleshus for Boligselskabet AKB, København v. KAB.



Det oplyser MT Højgaard i en pressemeddelelse.



Boligselskabet har købt grund og projekt til opførelse af ungdomsboligerne på A.C. Meyers Vænge i Københavns Sydhavn af MT Højgaard.



Den samlede anskaffelsessum for grund og projekt er på godt 135 mio. kroner, og det samlede areal er på 5.486 kvm. Hver ungdomsbolig er på 35 kvm.



Projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem MT Højgaard, boligselskabet og Københavns Kommune.



/ritzau/FINANS