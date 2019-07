Dansk dealsite er politianmeldt for vildledende priser på hotelophold

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt hjemmesiden Sweetdeal for vildledende markedsføring på priser på hotel- og kroophold.



Forbrugerne blev på siden præsenteret for en pris, men først senere oplyst om diverse tillæg, som blev lagt oveni prisen.



Det var blandt andet miljø-, sæson- og weekendtillæg. Det betød, at nogle af opholdene ikke var mulige at få til den pris, som de først stod til.



Den tilgang er ikke efter bogen, lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.



"Markedsføring af en pris uden at oplyse om diverse tillæg, der kommer oven i prisen er vildledende markedsføring. Det er til skade for både forbrugerne og de konkurrenter, der sælger samme produkter uden at vildlede om prisen," siger hun i en pressemeddelelse.



Anmeldelsen er rettet mod Berlingske Media, der har ejet Sweetdeal.



Sweetdeal blev i december solgt til Carsten Blom-Hanssen, der blandt andet er medstifter af Boozt.com.



Men da perioden, hvor markedsføringen stod på, var ni måneder i 2018, er det den tidligere ejers ansvar.



/ritzau/