Nervøse virksomheder betyder færre jobopslag

Virksomhederne begynder at blive mere tilbageholdende med at slå nye job op.Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man kigger på en opgørelse over jobopslag på nettet foretaget af Jobindex.Antallet af jobopslag er faldet for anden måned i træk. I juni blev der slået 3.370 færre job op, end der gjorde i april.Det kan, hvis man spørger chefanalytiker i Sydbank, Søren V. Kristensen, betyde, at tempoet i jobskabelsen er ved at miste farten."Det kan godt tyde på, at der er ved at ske en ændring i tendensen. Man kan godt tolke det som, at beskæftigelsesvæksten er ved at gå lidt i stå, eller måske endda i perioder blive negativ," siger Søren V. Kristensen.I april blev der i alt slået 24.996 job op på nettet. I juni var det tal faldet til 21.596. Man skal tilbage i juli 2017, før man finder et lavere antal nye jobannoncer lagt på nettet.Tore Stramer, cheføkonom i Nykredit, peger på, at det kan være en øget usikkerhed blandt virksomhederne, der resulterer i færre jobopslag."De vender det lige en ekstra gang, før de udvider sin medarbejderstab yderligere. Det kan ikke udelukkes, at det fald, vi ser her over den seneste måned, kan være et udtryk for, at den nervøsitet nu også bliver mere konkret, i det man er mere forsigtig med at slå stillinger op," siger Tore Stramer.Begge økonomer tager dog en række forbehold. For det første nævner Tore Stramer, at man med indgangen til sommerferien typisk ser lidt større udfald i tallene. Derefter nævner både han og Søren V. Kristensen, at der stadig er et højt antal beskæftigede og en relativ lav arbejdsløshed.I onsdags skrev Børsen på baggrund af en undersøgelse fra Greens Analyseinstitut, at erhvervslivet spår den laveste vækst i seks år.Både Tore Stramer og Søren V. Kristensen mener, at det peger ind i tendensen med færre jobopslag. Det er dog for tidligt at råbe vagt i gevær."Det er ikke alarmerende, men det er et tegn på opbremsning. Det hænger fint i tråd med de tal, der viser, at det begynder at gå langsommere i dansk økonomi, og det vil sandsynligvis bare blive mere tydeligt," siger chefanalytiker i Sydbank Søren V. Kristensen.Fortsætter tallene med at pege næsen nedad resten af sommeren og lidt til, vil både cheføkonomen og chefanalytikeren begynde at blive bekymret."Så er det for mig et klart udtryk for, at virksomhederne er blevet mere nervøse og oplever et fald i efterspørgslen og derfor ikke finder det nødvendigt at øge medarbejderstaben yderligere, " siger Tore Stramer, og fortsætter:"Det er en meget tidlig indikator for, at der er en opbremsning på vej i dansk økonomi. Hvorvidt det er tilfældet, synes jeg stadig er svært at sige, men man skal have øjnene skarpt rettet mod det her nøgletal. Det er et af de bedste, tidlige konjunkturnøgletal, vi har for dansk økonomi," siger Tore Stramer.Dansk Jobindex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannoncer annonceret på internettet, både hos Jobnet, de private jobbørser og firmaernes egne hjemmesider.