SAS fløj med flere passagerer i juni end samme måned sidste år

SAS fløj i juni med flere passagerer, end det var tilfældet i samme måned sidste år.



Det fremgår af luftfartsselskabets trafiktal for årets sjette måned, der er offentliggjort fredag.



Omtrent 2,8 mio. passagerer fløj med SAS i rutefly i juni, hvilket er 0,5 pct. flere end samme måned af 2018.



Samlet lød antallet af passagerer inklusive charterflyvninger på tæt på 3,0 mio., hvilket var 0,3 pct. flere end samme periode sidste år.



- Stærk trafik i juni viser, at kunderne værdsætter både forretnings- og fritidsrejser, som SAS tilbyder, hvilket har resulteret i et rekordantal passagerer, lyder det fra topchef Rickard Gustafson i en kommentar til tallene.



Passagertrafikken på rutefly målt på antal fløjne passagerkilometer, RPK, steg med 0,5 pct. i forhold til samme måned af 2018.



Luftfartsselskabets sædekapacitet, ASK, steg med 0,9 pct. i måneden, mens kabinefaktoren (belægningen, red.) var på 81,5 pct. Belægningsprocenten var 0,3 pct.point lavere end i juni sidste år.



Den valutajusterede yield, der dækker over omsætningen per fløjet passagerkilometer, steg med 5,2 pct. i juni.



GODT NYT



Det er godt nyt fortæller aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen til Ritzaus. Ikke mindst oven på strejken blandt SAS' piloter i starten af maj.



- Passagerne har altså ikke vendt SAS ryggen efter strejken. Havde de det, så var SAS blevet nødt til at sænke priserne. Og det er altså ikke tilfældet.



- Så samlet set er indtægtssiden noget bedre, end jeg havde regnet med, siger han.



SAS fokuserer for nuværende mindre på at få flere fly og flere passager og mere på at øge lønsomheden.



- Markedet vokser ikke ligeså meget, som det har gjort. Så SAS udviser mådehold, siger Jacob Pedersen til Ritzau.



/ritzau/FINANS