Maersk Line-konkurrenter indfører krigstillæg

Fredag har de to Maersk Line-konkurrenter MSC og Hapag-Lloyd indført et krigstillæg, efter at to olietankskibe i midten af juni blev angrebet i Hormuzstrædet ud for Oman.



Det skriver Shippingwatch.



Hapag-Llyods tillæg træder i kraft 15. juli og er på 42 dollar per teu.



Tirsdag indførte det franske containerrederi CMA CGM et krigstillæg på 36 dollar per teu på alle ruter - på nær USA og Kina - og træder i kraft fredag.



Mærsk oplyste tirsdag til Ritzau Finans, at rederiet følger udviklingen nøje, men endnu ikke har taget stilling til, om rederiet vil følge efter konkurrenten.



- Vi overvåger udviklingen i Golfen og vurderer effekten på vores shipping og logistik-aktiviteter.



- Rederiet vil i den forbindelse vurdere, hvordan man skal håndtere de omkostninger, der direkte påføres os, og dem som indirkete påføres af vores leverandører, skrev Mærsk i en mail.



Mærsk oplyste endvidere, at man vil orientere kunderne, så snart der er en konklusion på overvejelserne.



I midten af juni blev de to tankskibe Front Altair og Kokuka Courageous angrebet i Omanbugten, som er en af verdens hovedårer for transport af olie til havs. USA har beskyldt Iran for at stå bag angrebet, hvilket styret i Teheran har afvist.



/ritzau/FINANS