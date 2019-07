NNIT advarer om kontrakttab: Investorer vil frygte "spredningseffekt"

It-selskabet NNIT advarede onsdag om et sandsynligt tab af en stor aftale med Pandora, hvilket ifølge investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet øger presset på en i forvejen presset virksomhed.



Tab af kontrakten vil således skabe frygt hos investorerne for en "spredningseffekt", og at også andre større kunder måske vil opsige deres aftaler eller forsøge at få genforhandlet priser.



- Nedjusteringen i maj, frygten for utilstrækkelig profitabilitet udenfor Novo Nordisk og nu tab af Pandora-kontrakten "kalder" på handling. Aktiepresset fortsætter og kan tænkes at gøre det frem mod halvåret. Investorerne vil frygte for en "spredningseffekt" fra Pandora, skriver Per Hansen i en kommentar.



Aftalen med Pandora beløb sig i 2018 til omkring 190 mio. kr., hvilket svarer til i underkanten af 7 pct. af NNIT's omsætning. Som en konsekvens af det sandsynlige tab finder NNIT det på nuværende tidspunkt ikke sandsynligt, at selskabets langsigtede finansielle mål for omsætningsvækst og overskudsgrad vil blive mødt i 2020.



- I lyset af dette har bestyrelsen påbegyndt en gennemgang af de finansielle implikationer for perioden 2020 til 2022 inklusiv en kostreduktionsplan. Konklusionen af denne gennemgang vil blive kommunikeret i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for de første seks måneder af 2019 i august, skrev NNIT i en meddelelse onsdag.



NNIT-aktien blev handlet til kurs 180 før nedjusteringen i maj, men er siden faldet 32 pct. Det aktuelle kursniveau på 122,20 kr. - som var slutkursen onsdag - er under den pris på 125 kr., som selskabet blev børsnoteret til i marts 2015, da det blev opsplittet fra Novo Nordisk.



Novo Nordisk er både største NNIT's kunde og største aktionær med 17,5 pct. af aktierne.



/ritzau/FINANS