NNIT: Sandsynligt at Pandora vil opsige aftale - de langsigtede mål kigges igennem

Relateret indhold Tilføj søgeagent NNIT

Pandora Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer NNIT

Pandora

NNIT ser det som sandsynligt, at Pandora vil opsige sin aftale med selskabet, før det oprindeligt udløb i april 2021. Aftalen med Pandora beløb sig til en omsætning for IT-selskabet med 190 mio. kr. i 2018.



Det oplyser NNIT i en fondsbørsmeddelelse.



Det vil ikke ændre på selskabets forventninger for det indeværende regnskabsår, men de langsigtede finansielle mål skal kigges igennem. Selskabet oplyser, at det ikke er sandsynligt at målene for omsætningsvækst og overskudsgrad vil blive realiseret i 2020.



Opsigelsen af aftalen har betydet, at bestyrelsen vil påbegynde en gennemgang af de finansielle implikationer for perioden 2020-2022 inklusive en plan for omkostningsbesparelser. Investorerne kan først forvente at få svar på bestyrelsens konklusioner, når halvårsrapporten offentliggøres i august.



Nyheden fik aktien til at falde med 2,5 pct, og den lukkede 0,3 pct. lavere i 122,20 kr.



/ritzau/FINANS