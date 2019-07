Medie: Amerikansk telegigant overvejer salg af netværk for at skære i sin gæld

Amerikanske AT&T, der er en af verdens største telekommunikationsvirksomheder, overvejer at sælge sit regionalsportsnetværk som led i en plan om at skære op mod 8 mia. dollar i gæld inden årets udgang.



Det rapporterer Bloomberg News med henvisning til anonyme kilder med indblik i sagen.



Ifølge nyhedsbureauets kilder kan salget af de i alt fire regionale netværk, som blandt andet inkluderer retten til ishockeyholdet Pittsburg Penguins, basketballholdet Houston Rockets og baseballholdet Seattle Mariners, indbringe AT&T lige knap 1 mia. dollar.



Bloomberg News udpeger Sinclair Broadcast Group, der i maj overtog flere regionale sportsnetværk fra Walt Disney for 9,6 mia. dollar, som en af de potentielle købere af AT&T's netværk.



Ifølge Bloomberg News' kilder er der endnu ikke startet en formel proces omkring salget af de fire regionale netværk, og der er da heller ingen garanti for, at der kommer til at ske en handel, lyder det.



AT&T har ikke ønsket at kommentere historien over for Bloomberg News, og det samme har Sinclair Broadcast Group heller ikke.



/ritzau/FINANS