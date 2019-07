Saudisk oliekæmpe genstarter forberedelser af børsnotering

Relateret indhold Tilføj søgeagent Kronprins Frederik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Kronprins Frederik

Saudi-Arabien genstarter efter måneders pause forberedelserne til en potentiel børsnotering af den statsejede oliekæmpe Aramco. Det fortæller anonyme kilder med indblik i sagen til Bloomberg News.



Ifølge kilderne holdt Aramco, der ifølge Bloomberg News er verdens mest profitable selskab, for nylig møder med udvalgte investeringsbanker for at diskutere deres mulige roller i et potentielt aktieudbud.



Arbejdet med børsnoteringen kan tage fart senere på året eller i starten af næste år, lyder det fra de anonyme kilder. Den genoplivede børsnoteringsplan står dog stadig over for store forhindringer.



Efterspørgslen efter aktier i oliekæmpen kan blive påvirket af den faldende oliepris, ligesom at store institutionelle investorer i stigende grad er bekymret for at hælde penge i olieselskaber, der bidrager til klimaudfordringen, skriver Bloomberg News.



Aramco satte formelt børsnoteringsplanerne på pause sidste år efter at have arbejdet på dem i mere end to år. I stedet købte oliekæmpen en del af den lokale kemigigant Saudi Basic Industries for 69 mia. dollar.



Selskabet planlægger ifølge de anonyme kilder først at forestå børsnoteringen, når opkøbet af Saudi Basic Industries er gennemført.



Den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, er ivrig efter at børsnotere Aramco i New York, USA, men rådgivere er varsomme med at udsætte selskabet for risiko for amerikanske retssager. Kronprinsen har tidligere insisteret på, at børsnoteringen finder sted i 2020 eller 2021, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS