Ørsted lægger to enheder sammen: Koncerndirektør forlader selskabet

Ørsted lægger forretningsområderne Customer Solutions og Bioenergy sammen i en ny forretningsenhed under navnet Markets & Bioenergy.



De to eksisterende forretningsområder står til at blive mindre som følge af den strategiske beslutning om at søge et frasalg af den danske eldistributions- og privatkundeforretning, olie- og gasinfrastrukturen samt aktiviteter, der enten er ophørt eller overført til andre dele af virksomheden.



Det er baggrunden for sammenlægningen oplyser Ørsted, som samtidig fortæller, at koncerndirektøren for Bioenergy, Thomas Dalsgaard, i forbindelse med ændringen forlader selskabet, mens Morten Buchgreitz er udpeget som koncerndirektør for Markets & Bioenergy.



/ritzau/FINANS