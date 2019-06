Amerikanske mobilkæmper nærmer sig fusionsgodkendelse

Den mere end et år gamle planlagte fusion mellem USA's tredjestørste og fjerdestørste mobilselskaber, Sprint og T-Mobile US, nærmer sig en godkendelse fra konkurrencemyndighederne under det amerikanske justitsministerium. Måske allerede i næste uge.



Det skriver New York Times.



Nyheden løfter de to selskabers aktier.



Det blå stempel skulle være på vej, erfarer avisen gennem tre unavngivne kilder med kendskab til sagen, såfremt de to koncerner indvilliger i at frasælge en række aktiver, så det kan åbne op for skabelsen af en ny landsdækkende mobilaktør.



En af bekymringerne omkring fusionen er, at den vil medføre, at antallet af landsdækkende mobiloperatører i USA falder fra fire til tre, hvorfor myndighederne frygter, at det vil ramme konkurrencen og skade forbrugerne.



Sprint og T-Mobile US imødekom tidligere USA's kommunikationsmyndigheder, Federal Communication Commission, ved at tilbyde frasalget af en række aktiver, herunder af Boost, der er Sprints forretningsområde inden for forudbetalte mobilabonnementer og SIM-kort.



En køber til Boost kunne i ifølge Reuters være Q Link, der skulle være parat med mellem 1,8 og 3,0 mia. dollar for Boost. New York Times skriver dog, at Sprint og T-Mobile US har henvendt sig til Dish Networks, Charter og Altice for at høre, om de vil købe Boost Mobile og Sprints radionetværk til overførsel af mobildata.



Grønt lys fra konkurrencemyndighederne kan også være med til at rydde en anden forhindring af vejen. Tidligere på ugen lagde ni delstater samt District of Columbia sag an mod de to telekoncerner i New York med en samlet markedsværdi omkring 26,5 mia. dollar. Sagsøgerne ønsker, at den føderale domstol skal forhindre fusionen, fordi, mener de, at den vil skade konkurrencen og sende en regning til forbrugerne på 4,5 mia. dollar via højere priser.



Nyheden fra New York Times påvirker kursudviklingen for Sprint og T-Mobile US fredag. Sprints aktie stiger 3,4 pct. til 7,04 dollar, men lå lige inden i 6,85 dollar. T-Mobile US stiger 0,8 pct. til 75,04 dollar, men var kortvarigt helt oppe i 78,00 dollar, mod 74,54 tidligere fredag.



/ritzau/FINANS