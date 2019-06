Facebook planlægger at fordoble sine globale udgifter til markedsføring over de næste to til tre år for at forbedre sit renommé og genskabe tilliden til verdens største sociale medie.



Det The Wall Street Journal.



Tiltaget kommer i kølvandet af nogle år med en række uheldige sager omkring anvendelsen af brugernes data, falske nyheder, indblanding i valg gennem Facebooks platform og udfordringer omkring det indhold, som lægges på på mediet.



- Der er ikke nogen tvivl om, at vi har begået fejltagelser, og vi er i en process, hvor vi adresserer den ene efter den anden, men vi er nødt til at fortælle den historie på tillidssiden såvel som den på værdisiden, siger Antonio Lucio, marketingdirektør i Facebook-koncernen, til The Wall Street Journal.



Facebook vil blandt andet benytte sig af en række samarbejder med store internationale reklamebureauer.



Koncernen har dog allerede startet processen. For nyligt har selskabet omdesignet sin mobil-app og sit website for i højere grad at stille et mere privat netværk til rådighed for forbrugerne med krypteret kommunikation. Og sidste år gennemførte Facebook en stor kampagne, hvor koncernen undskyldte for udbredelsen af fake news og Ruslands indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.



Facebook oplyser ikke selv, hvor mange penge, det anvender på reklamer, men ifølge analysehuset Kantar købte Facebook digitale annoncer i USA i 2018 for 382 mio. dollar, hvilket var en markant stigning fra 50 mio. dollar året før.



Facebook undersøges for tiden af de amerikanske konkurrencemyndigheder Federal Trade Commission (FTC) i forbindelse med skandalen omkring Cambridge Analytica, der fik adgang til millioner af Facebook-brugeres data og anvendte dem til fordel for Donald Trump i den seneste præsidentvalgkamp i USA i 2016.



I forlængelse af den undersøgelse hensatte Facebook i april i sit kvartalsregnskab 5,0 mia. dollar til juridiske udgifter, herunder en eventuel bøde.



Netop The Wall Street Journal har tidligere beskrevet, hvordan FTC lægger op til den hidtil største bøde nogensinde i forbindelse med sagen omkring Facebook, fordi selskabet allerede i 2012 accepterede et samtykkedekret fra FTC omkring håndtering af brugernes data og privatliv.



I onsdags kunne avisen også fortælle, på baggrund af unavngivne kilder, at topchef og stifter Mark Zuckerberg ifølge interne mails kendte til problemerne, og det skulle være årsagen til, at Facebook ønsker at indgå et hurtigt forlig.



