EU åbner undersøgelse af statsstøtte til Postnord

EU-Kommissionen har indledt en "tilbundsgående undersøgelse" af, om Danmark og Sverige har udbetalt statsstøtte til Postnord i strid med EU's regler.



Det oplyser kommissionen fredag.



Det er en henvendelse fra Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport (ITD), der har udløst undersøgelsen.



Kommissionen har rettet blikket mod tre specifikke udbetalinger, der er blevet gennemført i 2018.



Den ene udbetaling er på 187 millioner danske kroner fra staten i Danmark til Postnord. Også en udbetaling af 280 millioner kroner fra den svenske stat til Postnord undersøges.



Derudover undersøges også en udbetaling på 1,64 milliarder kroner fra Postnord til Post Danmark, der er datterselskab af Postnord.



Både den danske og svenske stat er ejer Postnord og hævder, at der ikke er tale om statsstøtte.



"Kommissionen er dog på nuværende tidspunkt bekymret for, at kapitaltilførslerne ikke er blevet gennemført på markedsvilkår," skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.



