Flyveforbud på Boeings 737 Max får leverandører til at genoverveje tempoet

Flyveforbuddet på Boeings 737 Max-flymodel er begyndt at ramme flyproducentens leverandører, der er ved at genoverveje, om produktionstempoet skal holdes ved lige, alt imens lagre fyldes.



Det skriver avisen Wall Street Journal.



Med flyveforbuddet er der lagt en dæmper på det tempo, der har været i flyproducentindustrien. Den store efterspørgsel, der hidtil har været på fly, har dog sat sig på forsyningslinjerne, hvilket blandt andet har ført til en mangel på motorer og sæder.



Den tyske sædeproducent Recaro Aircraft Seating valgte indledningsvis at fortsætte fremstillingsniveauet af sæder til 737 Max, men har nu ifølge selskabets administrerende direktør, Mark Hiller, sat tempoet ned for at tilpasse sig den nedsatte efterspørgsel.



"Vi producerer stadig til Max - bare på et lavere niveau," siger han til Wall Street Journal.



CFM International, der er et samarbejde mellem General Electric og Safran, har under flyveforbuddet arbejdet i samme tempo for at levere motorer til flytypen. Men nu overvejer selskabet ligeledes at sætte tempoet ned, forklarer selskabets administrerende direktør, Gaël Méheust.



Skulle flyveforbuddet løftes, har CFM International dog forberedt en arbejdsgruppe, der skal sikre, at produktionen igen kan levere i et tempo svarende til før forbuddet.



/ritzau/FINANS